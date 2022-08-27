Bloomberg: Шольц и его министры шантажируют жителей ФРГ для решения проблем в энергетике

Канцлер Германии Олаф Шольц и его министры шантажируют жителей Германии, так как пытаются за их счет решить проблемы энергокомпаний страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая газовая компания Германии Uniper SE может обанкротиться при отмене нового налога, который призван компенсировать компаниям скачки цен. Об этом в ультимативной форме заявил министр экономики и заместитель канцлера Германии Роберт Хабек.

То есть правительство Германии введет с 1 октября налог, по которому обычные потребители газа будут платить дополнительные средства ради того, чтобы поставщики не обанкротились, отметили в публикации.

По данным агентства, подобная мера была раскритикована жителями Германии, так как в этом случае в выигрыше остаются энергокомпании, которые меньше всего пострадали от кризиса. Однако сама критика со стороны немцев вызвала откровенный шантаж со стороны Хабека, который обвинил обычных потребителей в том, что система страны рухнет и ее ждет крах.

25 августа Spiegel со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства (BNetzA) сообщил, что энергетический кризис в Европе особенно сильно бьет по промышленным предприятиям Германии, которым в июле уже пришлось значительно сократить потребление природного топлива в сравнении с июльскими показателями.