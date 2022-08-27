Эксперты объяснили важность финансовой грамотности

Финансовая грамотность не только защитит от мошенников, но и может помочь получить дополнительный доход за счет экономии средств и грамотного управления деньгами. Об этом рассказали опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев отметил, что можно зарабатывать на собственных тратах, получая кэшбек с покупок. В частности, при ремонте квартиры потратив, например, 100 тыс. руб. с кредитки при кэшбеке в 1% можно получить 1 тыс. руб.

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» напомнили, что крупные выплаты можно получить за счет налогового вычета за квартиру, оплату образования, медицинские или физкультурного оздоровительные услуги.

Аналитики подчеркивают, что одно из важнейших правил финансовой грамотности — контроль ежемесячного бюджета. Важно учитывать доходы (зарплата), обязательные расходы (аренда, еда, коммунальные платежи) и переменные траты (покупки, развлечения). В каждом разделе необходимо определить долю. Популярная схема: 50% — обязательные расходы, 30% — необязательные, 20% — сбережения.

Ранее эксперты проверили знания россиян-добровольцев в рамках Всероссийского теста по финансовой грамотности. Сообщается, что три четверти всех ошибок были сделаны в разделе вопросов о безопасном использовании карт в интернете.

Вместе с тем директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов полагает, что финансовой грамотности нельзя научиться, читая учебники — нужна практика.