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Мексика вывезла товаров из России почти на $1,2 млрд за первое полугодие

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Импортеры из Мексики смогли вывезти из России товаров на сумму $1,193 млрд в период с января по июнь. Об этом сообщается на сайте мексиканского регулятора.

По данным Банка Мексики, в период с января по июнь 2022 года объем импорта из России составил $1,193 млрд. Этот показатель оказался на 20,85% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда объем поставок был на уровне $987,6 млн.

В публикации также сообщалось, что июнь стал вторым месяцем за всю историю по объемам поставок. Так, в этом месяце он превысил $275 млн. Лидером же является май 2021 года, где Мексика закупила товаров на $283,9 млн.

25 августа «Известия» писали, что импорт в Россию зарубежной продукции постепенно возвращается к оптимальным показателям после весеннего спада из-за западных санкций, когда поставки из еврозоны рухнули на 45%. За последнее время объемы ввозимой продукции из ЕС выросли на 18%, товарооборот с Китаем за семь месяцев 2022 года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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