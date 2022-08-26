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Экс-президент Чехии Клаус: не РФ, а Запад несет ответственность за инфляцию в Европе

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Запад, а не Россия, несет ответственность за стремительный рост инфляции и цен на энергию в Чехии и других странах Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Seznam Zprаvy.

По его словам, Запад сам несет ответственность за гигантскую инфляцию и рост цен на энергию.

«Это возникло (по вине) самих нас, (по вине) Запада, самой Европы. Эта (проблема) возникала задолго до 24 февраля, задолго до российского вторжения на Украину. Война России стала (лишь) дополнением этого (негативного экономического процесса), суть которого совершенно иная», — утверждает Клаус.

По его словам, «шоковые скачки цен на поставляемое Россией в ЕС энергосырье происходило еще до 24 февраля.

Клаус добавил, что если ЕС избавится от энергозависимости от России, то экономика Европы перестанет функционировать.

Ранее стало известно, что из-за обострения энергетического кризиса в Европе начались веерные отключения электричества.

Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово.

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