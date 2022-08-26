Financial Times: британцам придется выбирать между едой и отоплением в Рождество

Многим британцам в этом году на Рождество придется выбирать между отоплением и едой из-за из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что многие компании также столкнутся с повышением счетов. В публикации утверждается, что организациями придется выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов. Авторы статьи считают, что на фоне этого рост безработицы в стране ухудшит положение многих семей.

«Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество. Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием», — говорится в материале.

Издание считает, что правительству страны нужно рассмотреть альтернативы ископаемым видам топлива, в частности адаптироваться к применению солнечной, ветряной и атомной энергии. Кроме того, в статье утверждается, что власти Британии должны выделять миллиарды фунтов стерлингов на государственную поддержку, в частности для самых уязвимых домохозяйств и компаний.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что повышение максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% может привести жителей Великобритании к национальной катастрофе.