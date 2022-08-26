Министр транспорта Литвы Скуодис: оплата калининградского транзита законна

Руководитель министерства транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что оплата калининградского транзита российской стороной законна, поэтому литовские коммерческие банки могут и должны ее осуществлять. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящий момент оплата идет, она возможна и законна.

«Государство должно обеспечить, чтобы проезжали только те товары, которые могут провозиться в соответствии с европейским регулированием и разъяснениями», — рассказал министр.

Он повторил словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, которая отмечала, что правительство Литвы выполнило практически все возможные действия.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область будет уязвимым регионом России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Финляндия и Швеция на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине 18 мая передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в организацию. В настоящее время страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в альянс.