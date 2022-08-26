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В ЦБ назвали завышенной заложенную в новом бюджетном правиле цену на нефть

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Jonathan Alcorn/Reuters

Предложенная Минфином стоимость барреля нефти $60 и выше в рамках новой модификации бюджетного правила является завышенной. Более рациональным было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40, сообщается в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«Цена нефти Urals $60 за баррель представляется нам существенно выше равновесного уровня для средне- и долгосрочного периода. Цена эталонной марки нефти Brent с высокой вероятностью вполне может закрепиться около $60–65 за баррель», — говорится в документе.

Средний объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года. Однако в течение следующих пяти лет, до 2030-го эта планку также стоит пересмотреть, считают аналитики ЦБ.

«Выбранный уровень в 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года, однако уже на горизонте до 2030 года он представляется несколько выше равновесного», — предположили они.

В июле сообщалось, что Минфин предложил модифицировать бюджетное правило. Согласно новым параметрам, цена отсечения должна быть на уровне $60 за баррель, а фиксированный объем добычи — на отметке 9,5 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков ЦБ, расчет базовых нефтегазовых доходов по старой модификации бюджетного правила позволил бы сберечь в ФНБ около 1,5 трлн рублей. По их оценкам, уже в 2025 году объем нефтегазовых доходов при нефти Urals $55 за баррель может оказаться на 0,25 трлн рублей ниже базовых нефтегазовых доходов.

26 августа Reuters сообщило, что первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с чиновниками и представителями бизнеса Индии вопрос введения потолка цен на российскую нефть. В США обеспокоены тем, что уменьшение доступности российской нефти с 5 декабря приведет к увеличению цен на этот вид энергоресурсов.

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