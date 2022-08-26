Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Черчесов назвал переход Захаряна в «Челси» «прыганием... 17:10
Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 46-летием 17:10
Тим Кук назвал главное достижение Apple 17:09
В Италии предрекли нормирование потребления газа, если цена на топливо не... 17:09
Турецкую певицу Гюльшен арестовали из-за шутки про религиозные школы в стране 17:09
Невролог Мацокин объяснил, как улучшить память и концентрацию 17:06
Адам Драйвер прячется от экологической катастрофы в тизере «Белого шума» 17:04
Житель Свердловской области насиловал двух мальчиков и заставлял их воровать 17:03
Посетительница московского аквапарка обвинила мужчину в сексуальных домогательствах 17:03
Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана 17:01

Moderna подаст в суд на Pfizer из-за заимствования ее технологий в вакцине от COVID-19

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что подаст в суд на американскую фармацевтическую компанию Pfizer и немецкую биотехнологическую BioNTech. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Moderna.

Причиной обращения в суд послужили обвинения в том, что две эти компании, по мнению Moderna, нарушили ее патентные права при производстве вакцины от коронавируса.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech (под брендом) Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК (компании) Moderna», — сказано в сообщении.

Отмечается, что исковые заявления представители Moderna подадут в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф. Компания намерена добиться изъятия препарата Comirnaty из оборота.

В апреле сообщалось, что американская Moderna отозвала 764,9 тыс. доз своей вакцины от COVID-19 после того, как в одной из ампул с препаратом обнаружили инородное тело.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть