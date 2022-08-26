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Аналитик Звездин предсказал укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осенью

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Pixabay

Осенью 2022 года курс рубля по отношению к доллару может ослабеть вплоть до отметки 70 расчетных единиц. Такой прогноз финансового аналитика Артема Звездина приводит «Лента.ру».

«Осень станет важным временем для нашей валюты, так как будет заложен долгосрочный курс. Курс рубля может ослабеть к доллару до 65-70 расчетных единиц», — заявил Звездин.

По его мнению, на ослабление курса российской валюты повлияют ряд факторов. Среди ключевых — снижение цен на нефть на мировом рынке, экспортные ограничения, продажа сырья с большими скидками азиатским странам. Кроме того, в мире сейчас растет спрос на доллары и евро в связи с ростом ставок и снижением инфляции.

«Все это создаст крепкий доллар и евро на фоне сниженного спроса на рубль, а значит, аналогично — негативно влияет на курс рубля», — заключил аналитик.

26 августа глава отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в 2023 году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Ключевым риском для рубля станут: сокращение экспорта и положительное сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту.

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