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Лукашенко: Россия предоставит Белоруссии 1 млн тонн зерна

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил президента РФ Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 500 тыс. т. зерна, однако Россия готова предоставить 1 млн т., пишет «БелТА».

Он отметил, что просил сформировать этот резерв «на всякий случай», несмотря на то что в нынешнем году, по прогнозам, Белоруссия соберет хороший урожай зерна. Тем не менее, пишет «БелТА», дополнительные корма могут потребоваться для животноводства и птицеводства.

«У нас с Россией будет все обеспечено», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность.

Ранее Лукашенко сообщал, что Россия выделит $1,5 млрд на участие республики в программах импортозамещения.

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