Аналитик Юшков: за три дня остановки «Северного потока-1» Европа потеряет «немного»

Потери Европы от трехдневного планового ремонта трубопровода «Северный поток-1» будут «невелики». Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Он уточнил, что в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 млн кубометров газа, а среднесуточное потребление в Германии составляет около 250 млн кубометров.

«Но если прокачку газа остановят на более длительный срок, цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти», — считает он.

Трубопровод «Северный поток-1» уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября, сообщал ранее «Газпром». Цены на газ в Европе на фоне этих сообщений сначала преодолели отметку в $3000 за тысячу кубометров, затем откатывались до $2900, затем снова поднимались до рекордных $3308.

По прогнозам «Газпрома», в случае дальнейших сокращений поставок газа, задержек с возвратом другой турбины, которая была на ремонте в Канаде и сейчас находится в Германии, цена на топливо может превысить $4000 за тысячу кубометров к концу 2022 года.