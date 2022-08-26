США отменили 26 рейсов авиакомпаний КНР из-за ограничений со стороны Пекина

В США отменили 26 сентябрьских рейсов из США в КНР, осуществляемых четырьмя китайскими авиаперевозчиками. Американские власти указали, что все виной ограничениями, который ввел Пекин в связи с пандемией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение Министерства транспорта США.

Ранее из-за предпринятых КНР мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, были отменены 26 пассажирских авиарейсов, выполняемых американскими компаниями.

Американцы подчеркнули, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти «скорректирует свою политику» для улучшения ситуации для американских авиаперевозчиков.

Ранее стало известно, что Минобороны Японии рассматривает возможность внедрения системы высокоскоростной интернет-связи Starlink компании Илона Маска Space X на боевых кораблях.