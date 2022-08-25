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Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу

Суд признал недействительной продажу российской версии Forbes бизнесмену Мусаеву

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Depositphotos

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года за 500 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК.

По данным журналистов, Валентина Чупринская, конкурсный управляющий одной из компаний бывшего владельца Forbes Александра Федотова, весной 2022 года просила признать данную сделку недействительной. Она объясняла РБК, что продажа акций АО «АС Рус Медиа» (компании-издателя российского Forbes — «Газета.Ru») ниже рыночной стоимости в условиях отсутствия иного имущества может нарушить права кредиторов.

Отмечается, что номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» была около 69 млн рублей, однако сумма сделки составила 500 тыс. рублей.

Вместе с тем директор по развитию Forbes Дмитрий Озман назвал судебное решение ошибочным.

«По неясным для нас причинам суд не принял во внимание факторы, существенным образом влияющие на исход дела», — сказал он РБК.

Озман отметил, что суд счел сделку нерыночной, но не рассмотрел тот факт, что новый владелец взял на себя долги компании на общую сумму более 364 млн рублей. Также собственник подписал с ФНС соглашения о реструктуризации налоговой задолженности на сумму свыше 100 млн рублей и досрочно исполнил все обязательства, добавил директор по развитию Forbes. Кроме того, по словам Озмана, Мусаев погасил долги перед сотрудниками и подрядчиками, а по итогам прошлого года вывел компанию в прибыль.

Директор по развитию Forbes выразил надежду, что апелляционный суд «урегулирует недоразумение» и отменит решение суда первой инстанции.

Журнал Forbes в России до 2015 года издавала немецкая компания Axel Springer, но она вынуждена была продать бизнес владельцу ACMG Александру Федотову из-за закона, запрещающего иностранцам иметь более чем 20% долю в российских СМИ.

В августе 2018 года новым владельцем российского Forbes стал венчурный бизнесмен из Дагестана Магомед Мусаев.

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