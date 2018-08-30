«Американцы попросили помочь»: у Forbes сменился владелец

Журнал «Forbes Россия» сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании «AC РУС МЕДИА», говорится в сообщении Forbes, поступившем в «Газету.Ru».

Новым владельцем журнала стал венчурный бизнесмен родом из Дегастана Магомед Мусаев.

Он является президентом международного холдинга Global Venture Alliance (GVA), управляющего портфелем инвестиций на $120 млн.

Реклама

Ранее он возглавлял ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр» (ВДНХ) и был руководителем комитета инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности города Москвы.

При этом газета «Коммерсант» называла Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Издателем журнала вновь станет Наталья Гандурина. Исполняющим обязанности главного редактора опять назначен Николай Мазурин. А редакционным директором станет Николай Усков, уволенный с должности главного редактора издателем в июне из-за «неудовлетворительного качества работы».

Лицензию журнала продлили до 2023 года. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC одобрила переход Forbes Россия к структурам Мусаева. Гандурина и Усков согласились отозвать свои иски к компании, а Федотов отозвал свой иск к Ускову. Структуры Мусаева возьмут на себя погашение долгов издания.

Как заверил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Николай Усков, он смотрит на будущее журнала «с большим оптимизмом». «Сменился собственник.

Магомета Мусаева попросили помочь американцы, и он оказал поддержку в трудную минуту,

за что мы ему очень благодарны», — отметил он.

Новый собственник предложил создать совет независимых директоров и в целом заверил в том, что журнал будет «независимым» изданием, сказал Усков.

Журнал Forbes в России до 2015 года издавала немецкая компания Axel Springer, но она вынуждена была продать бизнес владельцу ACMG Александру Федотову из-за закона, запрещающего иностранцам иметь более чем 20% долю в российских СМИ.

Последнее время журнал испытывает разного рода проблемы. Ряд журналистов издания неоднократно сообщали о том, что им не выплачивают зарплату и отпускные. По данным «Спарк Интерфакс», в отношении компании «АС рус медиа» (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG) возбуждены три исполнительных производства на сумму более 93,3 млн руб. Это налоги и сборы, а также пени по ним.

Также известно о задолженности журнала перед типографией и компанией Mediascope, которая не могла получить деньги за проведенные для журнала исследования.

Редакцию также давно раздирают конфликты, которые не раз выходили в публичную плоскость.

Так, бывший корреспондент издания Елена Зубова заявляла в суде о том, что была незаконно уволена из издания за то, что публично возражала против вмешательства Федотова в тексты, выпускаемые журналом. В частности, журналист отмечала, что из ежегодного рейтинга топ-менеджеров журнала пропала зарплата главы ВТБ Андрея Костина.

В опубликованном списке Костин занял третье место после главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы «Роснефти» Игоря Сечина. При этом зарплата Костина не была указана, а ситуацию в Forbes объяснили тем, что ВТБ не опубликовал подробности распределения вознаграждений. Суд в 2017 году отказал Зубовой в удовлетворении иска.

После своего увольнения в июне 2018 года подал иск в суд уже Николай Усков, которого незадолго до этого уволили. Он обвинял Федотова в «давлении» и «долгах перед сотрудниками», а также пообещал ряд разоблачений.

В июле 2018 года в прокуратору Москвы обратился уже Николай Мазурин, который стал после Ускова новым исполняющим обязанности главного редактора. Причина — в вышедшем 25 июля журнале за август не была опубликована статья о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.

После обращения Николая Мазурина в прокуратуру в редакцию был назначен новый исполняющий главного редактора — Андрей Золотов.

В ACMG между тем объяснили снятие материала из печати необходимостью его доработки. Юристы Forbes полагали, что публикация могла вызвать серию исков о защите чести и достоинстве и деловой репутации, поясняли в медиа-группе.

В пресс-службе группы «Сумма» братьев Магомедовых тогда заверяли, что у компании и ее акционеров не было претензий по содержанию статьи в журнале.

Статья при этом была опубликована журналистами на сайте. После этого по «совпадению» в этот день в редакции вырубили свет и электричество, а журналисты не могли войти в редакционную систему.

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы после санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Им было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие предполагало, что бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд руб.