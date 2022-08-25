В Минпромторге заявили, что малая авиация России не останется без самолетов

Сертификация самолетов типа «Байкал» и «Ладога» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, из чего следует, что малая авиация России не останется без самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС.

Уточняется, что «Байкал» и «Ладога» начнут массово производиться раньше, чем завершится реинжиниринг двигателя ТВС-2МС, который может занять от 3 до 5 лет.

«Основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» (который в январе 2022 года совершил первый полет) и «Ладога». Их сертификация запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется серийное производство этих самолетов», — заявили в Минпромторге.

Ранее в «Известиях» появился материал, в котором говорилось о возможности малой авиации РФ потерять основной самолет из-за того, что Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на турбовинтовом самолете ТВС-2МС.