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Россияне назвали комфортный уровень дохода на пенсии

47% россиян хотят получать на пенсии 50-100 тыс. рублей

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100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

47% россиян назвали 50–100 тыс. рублей комфортным доходом на пенсии. Это следует из опроса сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ». Об этом пишет «Лента.ру».

47% россиян, участвовавших в опросе, отметили, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода от 50 до 100 тыс. рублей. 18% претендуют на 100–150 тыс. рублей в месяц. Желания 15% опрошенных ограничиваются доходом до 50 тыс. рублей. 10% рассчитывают на 150–200 тыс. рублей. Столько же респондентов заявили, что считают достаточным доход от 200 тыс. рублей.

При этом 84% опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46% — жить на свои накопления.

С 1 августа были проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы положена прибавка к страховой пенсии. Повышение пенсий коснется 7,3 млн российских граждан. Прибавки пенсий не будет у лиц, получающих социальную и государственную пенсию, потому что у них фиксированные выплаты. Были также проиндексированы военные пенсии — по аналогии с выплатами для неработающих пенсионеров.

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