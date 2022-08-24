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Wildberries: плату за возврат товаров не будут брать с более чем 50% клиентов

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Depositphotos

Международный маркетплейс Wildberries предоставил возможность бесплатного возврата товаров более чем половине пользователей сервиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные представителя пресс-службы онлайн-ритейлера.

«Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50% клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей с небольшой долей возврата товаров»,— отметили в Wildberries.

В компании подчеркнули, что изначально плату за возврат товаров ввели для повышения ответственности покупателей при оформлении доставки.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что в преддверии нового учебного года компания планирует увеличить размер скидки постоянного покупателя. По словам представителя Wildberries, она должна превысить нынешние 27%.

В первой половине августа сообщалось, что онлайн-ретейлер Wildberries ввел плату в размере 1 тыс. руб. за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. Тогда в компании уточнили, что эти товары составляют порядка 2% от всего ассортимента.

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