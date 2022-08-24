FT: китайские инвесторы потеряли $130 млрд из-за кризиса на рынке недвижимости страны

Убытки инвесторов в китайские облигации оценили в $130 млрд из-за длящегося уже два года кризиса на рынке недвижимости Китая. Об этом пишет Financial Times.

В публикации указали, что кризис на рынке недвижимости Китая, который идет уже два года, привел к обесцениванию свыше 60% выпущенных облигаций, которые уже потеряли почти треть (30%) от своей первоначальной стоимости.

По словам старшего кредитного аналитика Moody`s Investors Service Седрика Лая, что неблагоприятные условия на рынке, подкрепленные отрицательным информационным фоном, приводят к обесцениванию облигаций, которые уже сильно просели по сравнению с показателями 2021 года. Поэтому в 2022 году можно ожидать ряда дефолтов по займам, в частности у крупных застройщиков, которые имеют большой объем долга в валюте при низких продажах жилья.

По данным FT, долларовые облигации некоторых китайских застройщиков сейчас торгуются на уровне, близком к дефолту. Например, облигации крупного застройщика Kaisa Group с погашением 7 сентября находятся на уровне в $0,09 на $1 номинала. То есть убытки инвесторов могут составить более 272 млн по облигациям на сумму $300 млн.

18 июля агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов сообщило, что иностранное присутствие на рынке китайского капитала последовательно снижается, в то время как зарубежные инвесторы все чаще игнорируют Китай из-за последствий некоторых политических решений лидера страны, Си Цзиньпина.