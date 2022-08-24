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В России могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах

«Известия»: в Минфине поддержали идею о продаже алкоголя в летних кафе и на террасах

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Pavel Golovkin/AP

В Министерстве финансов России поддержали подготовленный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, разрешающий продажу спиртного в летних кафе и на террасах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой министерство.

Предложение касается веранд, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу алкогольных напитков. Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» готовят для внесения в Госдуму, однако пока нижняя палата документ не зарегистрировала.

«Указанная инициатива концептуально поддерживается», — говорится в документе.

Несмотря на то, что в целом Минфин поддержал идею, в министерстве высказали замечание к проекту из-за использования отсутствующего в законодательстве РФ термина. Замечается касается определения автором веранд и террас как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания».

Как заявили в Минфине изданию, министерство готово будет поддержать законопроект после его доработки.

В свою очередь в Минздраве рассказали, что вряд ли поддержат эту инициативу, так как послабление антиалкогольных мер может негативно сказаться на достижении национальной цели РФ по увеличению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о ряде проблем в моногородах РФ, в частности он обратил внимание на высокий уровень алкоголизма среди населения.

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