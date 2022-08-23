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Еще один польский производитель удобрений остановил работу из-за цен на газ

Польская компания ANWIL, производившая удобрения, приостановила работу из-за цен на газ

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Bernadett Szabo/Reuters

Польская компания ANWIL, занимавшаяся производством удобрений, заявила, что вынуждена временно остановить работу из-за роста цен на газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на природный газ в Европе ANWIL принял решение временно приостановить производство азотных удобрений», — говорится в сообщении компании.

По информации агентства, в компании следят за ситуацией на рынке сырья и планируют возобновить производство, как только «макроэкономические условия на газовом рынке стабилизируются». Природный газ является основным сырьем, необходимым для производства азотных удобрений.

В ANWIL добавили, что только за неделю цены на природный газ выросли на 41% с 200,4 евро/МВтч 15 августа до 282,8 евро/МВтч 23 августа.

Ранее агентство Bloomberg писало, что энергокризис повлиял на пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике.

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