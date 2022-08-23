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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро на 24 августа

ЦБ России установил курсы доллара и евро на 24 августа

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ повысил официальный курс доллара и понизил официальный курс евро на среду. Доллар вырастет на 15 копеек до 59,90 руб., евро подешевеет на 20 копеек до 59,33 руб. Это следует из статистики, которую публикует регулятор.

По данным Мосбиржи на 16:04 мск 23 августа, доллар стоил 59,81 руб., евро – 59,26 руб. Американская валюта в ходе торгов подешевела на 6 копеек, европейская – на 19 коппек.

Ранее инвестиционный стратег финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru», что падение курса доллара, который днем 18 августа снизился до 59,48 руб., произошло по двум причинам. Во-первых, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Во-вторых, приближается конец налогового периода, и компании продают валюту.

«В сентябре мы можем увидеть его подорожание до 65 рублей. Цель на конец года остается прежней – 70-73 рубля за доллар. Продолжение цикла снижения ключевой ставки, восстановление импорта при потенциальном сужении экспортных потоков из-за ограничений недружественных стран будут неизбежно давить на рубль», — считает инвестстратег.

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