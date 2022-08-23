«Ромир»: недельные расходы россиян выросли почти на 10% с начала года

В период с 15 по 21 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с началом года на 9,5%, до 5536 рублей. Данный индекс показывает динамику потребления товаров повседневного спроса россиянами. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 2,1%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

По итогам прошлой недели также увеличился индекс среднего чека, демонстрирующий динамику стоимости покупок домохозяйств. Этот показатель вырос на 0,6% по сравнению с данными за 8-14 августа. Средняя стоимость одной покупки у россиян составила 677 рублей, что на 7,5% выше в сравнении с результатами за аналогичный период прошлого года.

11 августа Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что траты россиян на онлайн-покупки за полгода выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Траты граждан на покупки через интернет составили 2,3 трлн рублей. Из этой суммы на внутренний рынок пришлось 2,2 трлн, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2021-го.