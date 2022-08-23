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Власти Латвии назвали сумму, необходимую на компенсацию цен на электроэнергию

Премьер Латвии Шимоните: на компенсацию цен на электроэнергию в 2023 году нужно до €1 млрд

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Global Look Press

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что сумма, которую в разрабатываемом государственном бюджете Литвы на будущий год придется предусмотреть на цели компенсации резко растущих цен на электроэнергию, составит до €1 млрд. Об этом она рассказала в эфире LRT.

«Правительство намерено заложить на компенсации стоимости электроэнергии от €0,5 млрд до €1 млрд евро», — пояснила она.

По словам главы правительства, такая разница в сумме предусмотрена на случай разных сценариев с ситуацией на рынке электроэнергии.

Шимоните призналась, что приоритетом работы кабинета в 2023 году станет регулирование цен в энергетической сфере.

«Основной задачей и стоящей перед государственными структурами проблемой является обуздание скачка цен в сфере энергетики», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора. Отмечается, что газ из РФ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

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