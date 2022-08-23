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В торговой ассоциации ФРГ выразили опасения из-за отключения подсветок витрин

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Martin Meissner/AP

Отключение подсветок витрин и торговых точек в Германии негативно повлияет на безопасность в городах страны. Такое мнение выразил глава Ассоциации розничной торговли Германии (HDE) Штефан Гент. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ медиагруппы Funke.

Гент считает, что освещение витрин способствует обеспечению безопасности и социальной ответственности в ночные часы. Он также отметил, что экономия энергии не должна негативно влиять на безопасность.

1 сентября в Германии вступит в силу постановление федерального правительства об энергосбережении, обязующее представителей розницы не держать двери и окна открытыми, а также гасить витрины магазинов в промежутке с 22:00 до 06:00.

Ранее сообщалось, что власти Берлина отключили подсветку 100 городских зданий в целях экономии электроэнергии. Каждый объект отключался вручную из-за отсутствия единой системы подсветки. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон также заявлял о необходимости грядущей зимой снизить отопление в европейских домах на два-три градуса в связи с топливным кризисом.

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