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В Госдуме отреагировали на призыв депутата Рады воровать российский газ

Депутат Морозов: технически Украина может воровать российский газ, но платить будет ЕС

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Bernadett Szabo/Reuters

Депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя заявление депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу, отметил, что технически Украина может забрать газ, идущий транзитом в Европу, но при этом ЕС недополучит газ, а Россия получит от Европы деньги в любом случае. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Транзитный газ, который идет по долгосрочным контрактам в Европу, забрать технически можно. Но, значит, его недополучит Европа. А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды. Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим», — сказал он.

Морозов отметил, что в этом случае европейским странам придется платить также за то, что у них украдут.

«Европейцы пусть тогда разбираются с Киевом, которому уже сегодня платят своими экономическими потерями... А потом будут, по схеме Разумкова, платить еще и за то, что у них украли», — подытожил депутат.

Ранее Разумков заявил, что Украина должна начать воровать российский газ, который транзитом поступает в страны Европы через украинскую территорию. Он отметил, что «конфискация российского имущества» является законной обязанностью украинских властей.

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