На Украине собираются воровать российский газ и перепродавать его в Европу

Бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна начать воровать российский газ, который транзитом поступает в Европу через украинскую территорию. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — сказал Разумков.

Он также добавил, что «конфискация российского имущества — это наша законная обязанность».

Депутат также предложил конфискованный газ самостоятельно продавать его странам Европы, а деньги направлять на закупки вооружений для украинской армии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на Украине уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще более 900 принадлежащих государству активов.