Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по развитию туризма в стране на ближайшие 13 лет — до 2035 года. В документ вошли более 60 мероприятий, сообщается на сайте правительства.

В рамках реализации концепции планируется создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России. План включает более 65 мероприятий и содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли.

«В их числе — финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма», — говорится в сообщении.

Также предусмотрено финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов, а также субсидирование производства туристического оборудования. Для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок и создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.

В начале августа стало известно, что 26% российских семей предпочли провести отпуск в этом году на даче. Еще 17% в качестве места отдыха выбрали Черноморское побережье Кавказа. Согласно данным аналитиков, вырос спрос на комфортные для детского отдыха места — Анапу и Геленджик.