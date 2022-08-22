Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Стала известна дата прощания с погибшей журналисткой Дугиной 15:10
Поляки задолжали налогов почти на 80 млрд злотых 15:10
Лена Катина рассказала, будет ли целоваться на сцене с Волковой после... 15:09
Times: забастовка в порту Филикстоу может нарушить торговлю на 700 миллионов... 15:09
Не менее 15 человек пострадали при обстреле Антоновского моста из HIMARS... 15:09
Слуцкий: Россия приняла все меры, чтобы не допустить трагедии на ЗАЭС 15:05
Разъяренный бык ворвался в банк в израильском Лоде 15:05
Подруга Гурченко раскрыла секрет стройности актрисы 15:03
Польша помогла Украине получить пять тысяч терминалов спутниковой связи Starlink 15:02
Глава МИД Польши выступил против лидерских амбиций Германии в Евросоюзе 15:02

Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по развитию туризма в стране на ближайшие 13 лет — до 2035 года. В документ вошли более 60 мероприятий, сообщается на сайте правительства.

В рамках реализации концепции планируется создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России. План включает более 65 мероприятий и содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли.

«В их числе — финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма», — говорится в сообщении.

Также предусмотрено финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов, а также субсидирование производства туристического оборудования. Для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок и создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.

В начале августа стало известно, что 26% российских семей предпочли провести отпуск в этом году на даче. Еще 17% в качестве места отдыха выбрали Черноморское побережье Кавказа. Согласно данным аналитиков, вырос спрос на комфортные для детского отдыха места — Анапу и Геленджик.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть