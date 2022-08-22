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Handelsblatt: компании ФРГ оценили убытки после ухода с рынка России в более чем €10 млрд

Handelsblatt: компании ФРГ потеряли €10 млрд после ухода из России

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Global Look Press

Немецкие компании оценили убытки, связанные с уходом организаций с российского рынка, на общую сумму в более чем €10 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, проведя собственный анализ финансовых отчетностей концернов Германии.

По данным газеты, немецкие фирмы ожидают, что их активы в России или Белоруссии, в том числе ценные бумаги и материальные средства больше не будут приносить доход. Из-за этого организации вообще перестали включать их в свои отчетности.

Издание подчеркнуло, что, например, энергетической компании Uniper пришлось списать около €2 млрд в связи с проектом «Северный поток — 2», а сейчас для выполнения действующих контрактов с клиентами в организации вынуждены закупать газ на мировых рынках по гораздо более высоким ценам.

Журналисты Handelsblatt отмечают, что это может быть только началом. По их мнению, вслед за Uniper другие крупные компании, такие, например, как BASF также «вынуждены решать сложные вопросы сведения балансов с целью покрытия потерь».

Сообщается также, что уход с российского рынка уже обошелся концерну Siemens в €1,1 млрд, Linde-Praxair потеряла $901 млн.

Ранее Министерство финансов Германии сообщило, что экономические перспективы ФРГ являются неутешительными. По заявлениям представителей Минфина, затянуть пояса придется практически всему немецкому среднему и малому бизнесу.

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