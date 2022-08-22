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«Газпром» подает газ для ЕС через Украину в объеме 41,6 млн кубометров через «Суджу»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

«Газпром» подает газ для Европы через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». По состоянию на 22 августа, объем прокачки оказался выше 41 млн кубометров. При этом украинская сторона отклонила заявку монополиста на прокачку топлива через «Сохрановку», сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,6 млн кубометров на 22 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне, 21 августа, объем прокачки составлял 42,2 млн кубометров. В компании «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) предполагали меньший объем прокачки российского топлива на 22 августа — около 41,6 млн кубов.

20 августа в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о возможности компенсировать перебои с поставками газа по трубопроводу «Северный поток — 1» с помощью альтернативных маршрутов. На сайте оператора предложили варианты с транзитом топлива через территорию Украины и Польши.

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