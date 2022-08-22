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Bloomberg: Китай увеличил поставки нефти из РФ на 75% с начала СВО на Украине

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Jon Gambrell/AP

Китай нарастил закупку российской нефти с начала спецоперации на Украине на 75%. Об этом сообщает Bloomberg.

С февраля 2022 года экспортный объем российских энергоресурсов в Китай составил $35 млрд. При этом в 2021 году за аналогичный период объем поставок составил $20 млрд. При этом определенную долю энергоресурсов китайская сторона приобретает со скидкой, отметили в публикации.

В агентстве посчитали, что Россия стала основным поставщиком нефти в Китай. При этом с первого места была смещена Индонезия, так как она не может конкурировать с Россией в своей ценовой политике.

В публикации указали, что, несмотря на снижение поставок в Китай в последнее время, экспортные объемы куда выше показателей 2021 года.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни писал, что Россия третий месяц подряд является крупнейшим экспортером нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. Как пишет издание, в июле Москва поставила Пекину порядка 1,68 млн баррелей нефти в сутки (б/с), а Саудовская Аравия — 1,5 млн б/с.

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