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Daily Mail: британцы оказались в шоке от стоимости коммуналки без российского газа

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Жители Британии были шокированы новыми ценами на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России. Об этом пишет газета Daily Mail.

В исследовании консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione сообщалось, что счета за электроэнергию в Британии вырастут до 6 тыс. в год из-за сложностей с поставками газа из России в Европу. Этот показатель в пять раз выше среднего чека жителей Британии в марте 2022 года. Из-за этого читатели газеты посчитали, что такая цифра является настоящим шоком и фирменным безумием.

Это может быть пятая часть средней зарплаты, но для тех, кто получает государственную пенсию, это две трети дохода. Пожилые не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием. Это цена, которую мы платим за зеленое безумие», — отметили читатели газеты.

Некоторые в комментариях предложили национализировать энергетику, водоснабжение и транспорт. Другие же указали, что необходимо открыть угольные шахты и начать копать.

20 августа агентство Bloomberg сообщило, что ночные клубы в Лондоне вновь столкнулись с кризисом после пандемии коронавируса и могут закрыться в результате роста цен на электроэнергию и инфляцию.

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