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«Ъ»: Россия стала лидером по продаже нефти в Китай

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Global Look Press

Россия третий месяц подряд является крупнейшим экспортером нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни.

Как пишет издание, в июле Москва поставила Пекину порядка 1,68 млн баррелей нефти в сутки (б/с), а Саудовская Аравия — 1,5 млн б/с. В июне в КНР было доставлено 2 млн баррелей нефти в сутки, что на 55% больше показателя 2021 года и на 25% — апреля 2022 года.

«Индия, которая стала вторым по величине импортером российской нефти, в июле закупила примерно 0,88 млн б/с, по оценке Reuters, что на 7,3% ниже уровня июня», — пишет газета.

При этом в июле Россия начала переправлять часть потоков от потребителей в Азии в Европу, говорится в материале. Согласно оценке Platts, поставки нефти из России в страны ЕС в июле превысили 2 млн б/с и продолжили рост в начале августа. Наиболее активно они идут в Нидерланды и Италию.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин ранее предупредил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток, если страны «группы семи» (G7) попытаются установить предельные цены на российскую нефть.

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