«Известия»: в Роспотребнадзоре предложили блокировать интернет-магазины за контрафакт

Специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора предложила наделить надзорные органы правом внесудебной блокировки магазинов на интернет-площадках, которые торгуют нелегальной продукцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания группы.

В ведомстве начали готовить поправки в законодательство, согласно которым агрегаторы обяжут контролировать товары и продавцов, а также удалять запрещенную продукцию и незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. В случае невыполнения этих условий им может грозить административная ответственность.

Как пояснил изданию руководитель рабочей группы, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, с уходом из страны большого числа брендов приводит к тому, что на онлайн-площадках стало появляться «все больше сомнительной продукции», а агрегаторы не спешат исправлять эту ситуацию.

«Сегодня агрегаторы просто размещают информацию и больше ни за что не отвечают, хотя тем самым они создают условия для нарушений», — отметил он.

По его словам, согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей» и Кодекс об административных правонарушениях внесудебная блокировка коснется не «полностью агрегатора, а лишь тех интернет-магазинов, которые ведут на этих площадках торговлю нелегальным товаром». Законопроекты должны появиться в сентябре, уточнил Павлов.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов заявил, что онлайн-продажи одежды в России в ближайшие 10 лет займут половину от общего объема, преимущественно товары будут продаваться в маркетплейсах.