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Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе

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Bernadett Szabo/Reuters

Предприниматели США получают большие доходы с продажи газа в Европу, одна поставка может стоить $200 млн. Об этом пишет Blick.

По информации газеты, в Европе сильно не хватает российского газа, что вызывает десятикратный рост цен. США, в свою очередь, продавая американский газ на европейском континенте, извлекают из этого «колоссальные прибыли».

«Американцы представили себя таким образом спасителями. Экспорт сжиженного газа в Европу, составлявший год назад лишь 20%, достиг сейчас 60%», — сказано в статье.

Издание подчеркивает, что экспорт США в Европу не является альтруизмом, а американские энергетические компании получают до $200 млн прибыли с каждой поставки.

Отмечается, что основными покупателями американского природного газа являются крупные европейские игроки, как, например, французская компания TotalEnergies.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место после США по величине поставок газа в Испанию в июне. На Россию пришлось почти четверть (24,4%) от общего объема поставок газа. США же заняли первое место с результатом 29,6%.

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