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В бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2»

Вице-спикер бундестага Кубикки призвал запустить «СП-2», чтобы спасти немецкую экономику

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nord-stream.ru

Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубикки призвал властей ФРГ запустить «Северный поток — 2», чтобы спасти экономику Германии. Об этом сообщает Die Welt.

Кубикки уверен, что вторая ветка российского газопровода способна решить серьезные проблемы экономики ФРГ и дать время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений. Он отметил, что газовое эмбарго в отношении России было бы безответственным решением властей страны.

«Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины «Северного потока — 1», — сказал вице-спикер бундестага.

Также Кубикки заявил, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского, в отличие от ограничений, которые сейчас продвигаются Берлином.

«Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — уверен он.

Ранее читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания приостановят транспортировку газа по «Северному потоку». Вероятно, немцы испугались, что после приостановки поставки газа могут снизиться или вовсе прекратиться.

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