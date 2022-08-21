«Известия»: каждый десятый россиянин в августе купил товар через «параллельный импорт»

Каждый десятый россиянин за последний месяц приобретал товар, привезенный по схеме «параллельного импорта». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный аналитическим центром университета «Синергия» среди 5 тыс. россиян.

Согласно данным исследования, 62% граждан России не обратили внимания на появление товаров, ввезенных в страну по «параллельному импорту», 27% же заметили это, при этом 11% из них уже покупали такие товары ранее. 35% респондентов признались, что боятся приобретать такие товары, опасаясь брака, покупки по завышенной цене, отсутствия гарантии на товар или его локализации под российский рынок.

В свою очередь 53% респондентов не увидели рисков в покупке товаров, поставляемых в РФ без разрешения фирм-производителей.

Чаще всего россияне готовы покупать из «параллельного импорта» одежду и обувь (85%), бытовую технику (74%), автомобильную продукцию (68%) и мебель (63%), выяснили аналитики.

В Минпромторге напомнили, что «параллельный импорт» — это механизм ввоза продукции из любой страны, где товар официально разрешен правообладателем для гражданского оборота. В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. В начале августа министерство разрешило «параллельный импорт» косметики Nivea, L'Occitane, Lancome, Yves Saint Laurent и др.