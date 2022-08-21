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«Известия»: каждый десятый россиянин в августе купил товар через «параллельный импорт»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Каждый десятый россиянин за последний месяц приобретал товар, привезенный по схеме «параллельного импорта». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный аналитическим центром университета «Синергия» среди 5 тыс. россиян.

Согласно данным исследования, 62% граждан России не обратили внимания на появление товаров, ввезенных в страну по «параллельному импорту», 27% же заметили это, при этом 11% из них уже покупали такие товары ранее. 35% респондентов признались, что боятся приобретать такие товары, опасаясь брака, покупки по завышенной цене, отсутствия гарантии на товар или его локализации под российский рынок.

В свою очередь 53% респондентов не увидели рисков в покупке товаров, поставляемых в РФ без разрешения фирм-производителей.

Чаще всего россияне готовы покупать из «параллельного импорта» одежду и обувь (85%), бытовую технику (74%), автомобильную продукцию (68%) и мебель (63%), выяснили аналитики.

В Минпромторге напомнили, что «параллельный импорт» — это механизм ввоза продукции из любой страны, где товар официально разрешен правообладателем для гражданского оборота. В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. В начале августа министерство разрешило «параллельный импорт» косметики Nivea, L'Occitane, Lancome, Yves Saint Laurent и др.

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