Успех российской экономики в борьбе с санкциями Запада держится на четырех столпах, уверен обозреватель Марк Эпископос. Его слова приводит The National Interest.

Во-первых, свою роль сыграли беспрецедентные действия Центробанка России, которые защитили российскую валюту от финансовых ограничений США и ЕС.

«Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент [США] Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — указал журналист.

Другим успехом российских властей стала система параллельного импорта, позволяющая как и раньше покупать многие товары западных производителей в РФ. Кроме того, Эпископос обратил внимание, что многие государства не поддержали санкционное давление Вашингтона и Брюсселя на Москву.

«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода», — цитирует обозревателя Общественная служба новостей.

Наконец, автор статьи считает, что западные санкции крайне плохо продуманы, из-за чего сама Европа страдает сильнее России.