Telegraph: в Британии прогнозируют рост спроса на дрова в преддверии «тяжелой зимы»

Продавцы дров в Великобритании делают прогноз, что продажи их товара вырастут примерно на 20% предстоящей зимой по сравнению с показателями прошлого года из-за энергетического кризиса в стране, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Люди уже сейчас начинают закупаться, но я думаю, что мы можем увидеть рост спроса на 10-20% предстоящей зимой, потому что, хоть цены на дрова и выросли, это не идет ни в какое сравнение с ростом цен на электроэнергию», — рассказал управляющий директор крупнейшего в королевстве поставщика дров Certainly Wood Ник Снелл.

По его подсчетам, дрова для отопления дома зимой обойдутся британской семье примерно в £600 ($710). В сравнении с 2021 годом, цены на дрова из Великобритании выросли на 10-15%, а из континентальной Европы — еще больше. Снелл объяснил это тем, что ранее значительная часть продукции импортировалась из России и Белоруссии, но после введения санкций выросли транспортные издержки.

Ранее политолог Глеб Беляков, комментируя рост цен на энергоресурсы в западных странах, заявил, что Европа уже сейчас начинает испытывать экономические трудности. По его словам, количество запросов в Google по слову «дрова» в Германии за последние месяцы выросло в несколько раз.