«Газпром» предложил включить трек «Breaking the law» в плейлисты турбины «Северного потока»

Компания «Газпром» прокомментировала опубликованное в Twitter предложение германской Siemens Energy создать плейлист в сервисе для прослушивания музыки Spotify для турбины, предназначенной для газопровода «Северный поток». Ответ был опубликован в комментариях к посту.

«Почему бы вам не использовать этот трек», — написал «Газпром», прикладывая к записи ссылку на песню «Breaking the law» британской группы Judas Priest.

Другие пользователи предложили включить в плейлист композиции «Should I Stay or Should I Go» группы The Clash, «I Want To Break Free» от The Queen, «Never Ending Story» исполнителя Limahl, «Enjoy The Silence» от Depeche Mode и «Life's a Gas» группы T. Rex.

Некоторые раскритиковали предложение Siemens Energy, говоря о том, что ситуация не является «поводом для шуток».

Сама компания уже включила в плейлист песню «So Lonely» группы The Police.

Канада ввела в июне очередные санкции против России. Из-за них на ремонте в Канаде застряла турбина «Северного потока — 1», что вынудило «Газпром» 14 и 15 июня постепенно ограничить работу газопровода, что привело к сокращению поставок до 67 млн куб. м в сутки (около 40% от максимальной мощности). Власти Германии договорились с Канадой, что для обхода санкций сначала заберут турбину себе, а потом уже передадут ее России. В настоящее время турбина находится в Германии, однако «Газпром» ее до сих пор не получил.