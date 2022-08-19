Банки захотели дать россиянам отсрочку на выплату первого взноса по ипотеке

Некоторые банки запланировали разрешить своим клиентам платить первый взнос по ипотеке через несколько месяцев после оформления кредита. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения от представителей кредитных учреждений.

Крупные российские банки решили адаптировать ипотечные программы для клиентов, которые не могут платить первоначальный взнос сразу. Речь идет о том, что некоторые кредитные учреждения будут давать отсрочку платежа. Причем цель банков — это клиенты, которые могут купить новое жилье только после продажи имеющегося.

Некоторые представители банков отметили, что теперь они выдают ипотеку на новостройки в рассрочку до 24 месяцев. Другие же дают отсрочку по взносу на три месяца. Остальные же заявили, что пока не готовы рассматривать опцию отсроченного платежа или просто решили не делиться планами.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что первоначальный взнос отражает способность заемщика оплачивать кредит. Кроме того, программы с нулевым первоначальным взносом и отсрочкой платежа вряд ли станут популярны, так как банки понимают свои риски и будут закладывать их в ставку по кредиту. Либо же эти риски будут переложены на застройщиков, но тогда цены на жилье изменятся.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» будет продлена бессрочно, ставка при этом останется прежней — 3%.