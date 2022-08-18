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Bloomberg: энергокризис повлиял на пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике

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Michael Probst/AP

Энергетический кризис привел к тому, что пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике стали испытывать серьезное давление. Об этом сообщает Bloomberg.

Производители промышленных и зеленных металлов, а также стали, удобрений и сахара вынуждены снижать расходы на производство. Кроме того, испытывают трудности производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии, отметили в публикации.

По данным агентства, энергокризис повлиял на выплавку цинка. Причем Европа за год потеряла около половины своих мощностей в этой отрасли. Производство стали также сократилось. Например, отключение электроэнергии из-за засухи в китайской провинции Сычуань привело к тому, что более 70% сталелитейных заводов остановили или серьезно уменьшили производство.

По данным Bloomberg, производители удобрений в Европе потеряли до четверти мощностей. Причем в 2023 году, по прогнозам, падение достигнет до показателей кризиса 2008 года. Аналитики же посчитали, что цены на продовольствие в мире вырастут из-за увеличения стоимости сахара.

17 августа в своей статье изданию The Hill обозреватель Дезмонд Лахман писал, что над мировой экономикой стали сгущаться тучи из-за закрытия Китая от мира и перекрытия газа Россией.

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