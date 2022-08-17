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Нефтяной фонд Норвегии оценил убытки в 2022 году в $173 млрд

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Depositphotos

Нефтяной фонд Норвегии оценил убыток в первом полугодии 2022 года в размере $173 млрд против прибыли годом ранее, говорится в заявлении организации.

«Фонд получил доходность в размере — 14,4%, что соответствует 1,68 трлн норвежских крон ($173,3 млрд)», — говорится в отчете.

Ослабление норвежской кроны также повлияло на стоимость активов фонда, говорится в документе.

В конце февраля Фонд национального благосостояния Норвегии принял решение заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине. По состоянию на конец 2021 года Фонд владел акциями 47 российских компаний и гособлигаций на сумму $2,83 млрд. Наибольший пакет ценных бумаг приходился на акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла». 27 февраля организация решила избавиться от российских активов, но сделать это не вышло.

В апреле сообщалось, что фонд потерял $74,2 млрд за квартал. Для крупнейшего в мире пенсионного фонда это стало первым квартальным убытком с 2020 года. Причиной снижения финансового показателя в фонде назвали спецоперацию России на Украине и карантин из-за вспышки коронавируса в Китае.

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