Гильдия ювелиров: статус «кровавых алмазов» приведет к снижению цен на драгоценности в России

США, ЕС и Канада предложили присвоить российским алмазам статус «кровавых» — так называют нелегально добытые камни, статус затрудняет их оборот. В случае принятия такого решения цена на ювелирные изделия с бриллиантами на внутрироссийском рынке упадет, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин.

«Представьте, вы добываете 40 тысяч карат алмазов ежегодно. И вдруг у вас их перестали покупать на основных рынках сбыта. Все ваши алмазы тут же хлынут на внутренний рынок. Предложение в итоге резко увеличится, а спрос не вырос. Значит, по законам экономики, цена на вашу продукцию упадет, а россияне будут получать алмазные изделия дешевле», — объяснил Уткин.

При этом он отметил, что подавляющее большинство камней сейчас отправляется на обработку в Индию.

«Самое страшное последствие наступит, если мы не сможем поставлять необработанные драгоценные камни, алмазы, в Индию. Сырые алмазы, примерно 99% добычи, уходят в Индию. А тот 1%, что остается в стране на огранку, рынком назвать очень сложно. Если российские алмазы признают «кровавыми», прибыль добывающих компаний значительно упадет», — заключил Уткин.

17 августа США, Канада и Евросоюз призвали присвоить российским алмазам статус «кровавых». Из письма Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (регулирует вопросы «конфликтных» драгоценных камней) следует, что таким образом можно будет снизить доходы России.

Начиная с июня экспорт российских алмазов сократился, некоторые страны запретили ввоз добытых в России камней. Однако после обработки в Индии бриллианты из российских алмазов все равно попадают на западные рынки.