Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Детский канал Nickelodeon обвинили в сексуализации Арианы Гранде 14:19
В Польше массово отказывают россиянам в выдаче ВНЖ 14:18
Голый мужчина бегал за девочками на площадке в Санкт-Петербурге 14:14
Футболисты избили друг друга в перерыве матча, их разнимала полиция 14:14
Любовница Пьера Нарцисса ответила на слухи о внебрачных детях певца 14:14
Грузовик протаранил несколько автомобилей в Лефортовском тоннеле в Москве 14:14
Генсек ОПЕК не исключил вероятный энергетический кризис 14:08
Хакеры смогли украсть $1,9 млрд в криптовалютах за семь месяцев 14:06
Генсек ОПЕК заявил о важной роли России в поддержании стабильности на рынке... 14:06
Патрульные корабли типа «Василий Быков» могут вооружить новыми ракетными комплексами 14:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Гильдия ювелиров: статус «кровавых алмазов» приведет к снижению цен на драгоценности в России

close
100%
Depositphotos

США, ЕС и Канада предложили присвоить российским алмазам статус «кровавых» — так называют нелегально добытые камни, статус затрудняет их оборот. В случае принятия такого решения цена на ювелирные изделия с бриллиантами на внутрироссийском рынке упадет, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин.

«Представьте, вы добываете 40 тысяч карат алмазов ежегодно. И вдруг у вас их перестали покупать на основных рынках сбыта. Все ваши алмазы тут же хлынут на внутренний рынок. Предложение в итоге резко увеличится, а спрос не вырос. Значит, по законам экономики, цена на вашу продукцию упадет, а россияне будут получать алмазные изделия дешевле», — объяснил Уткин.

При этом он отметил, что подавляющее большинство камней сейчас отправляется на обработку в Индию.

«Самое страшное последствие наступит, если мы не сможем поставлять необработанные драгоценные камни, алмазы, в Индию. Сырые алмазы, примерно 99% добычи, уходят в Индию. А тот 1%, что остается в стране на огранку, рынком назвать очень сложно. Если российские алмазы признают «кровавыми», прибыль добывающих компаний значительно упадет», — заключил Уткин.

17 августа США, Канада и Евросоюз призвали присвоить российским алмазам статус «кровавых». Из письма Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (регулирует вопросы «конфликтных» драгоценных камней) следует, что таким образом можно будет снизить доходы России.

Начиная с июня экспорт российских алмазов сократился, некоторые страны запретили ввоз добытых в России камней. Однако после обработки в Индии бриллианты из российских алмазов все равно попадают на западные рынки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть