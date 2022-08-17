В МИД Индии заявили, что страна обеспечивает лучшие условия для граждан покупкой нефти РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что страна обеспечивает лучшие условия для своих граждан, приобретая российскую нефть по более низким ценам. Об этом он сказал во время своего визита в Таиланде по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя азиатскими странами, передает телеканал NDTV.

Джайшанкар отметил, что сейчас во всем мире цены на нефть и газ неоправданно высоки, и многие традиционные поставщики начали ориентироваться на Европу, поскольку Запад стал покупать меньше российских энергоносителей. При этом дипломат отметил, что Индия — страна с невысоким доходом на душу населения.

«Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия», — сказал министр.

В начале августа газета The Economic Times сообщала, что Индия утроила импорт продуктов нефтепереработки из России в последние месяцы.