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В МИД Индии заявили, что страна обеспечивает лучшие условия для граждан покупкой нефти РФ

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Dmitry Lovetsky/AP

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что страна обеспечивает лучшие условия для своих граждан, приобретая российскую нефть по более низким ценам. Об этом он сказал во время своего визита в Таиланде по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя азиатскими странами, передает телеканал NDTV.

Джайшанкар отметил, что сейчас во всем мире цены на нефть и газ неоправданно высоки, и многие традиционные поставщики начали ориентироваться на Европу, поскольку Запад стал покупать меньше российских энергоносителей. При этом дипломат отметил, что Индия — страна с невысоким доходом на душу населения.

«Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия», — сказал министр.

В начале августа газета The Economic Times сообщала, что Индия утроила импорт продуктов нефтепереработки из России в последние месяцы.

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