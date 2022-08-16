«Уралсиб» решил приостановить исходящие переводы и платежи в евро

Банк «Уралсиб» приостановил исходящие переводы и платежи в евро уже с 13 сентября для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк ''Уралсиб'' с 13 августа 2022 года вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов», — отметили в публикации на сайте.

В сообщении указали, что входящие платежи в европейской валюте и сделки по обмену валюты полностью доступны. Также физлица в обычном режиме могут совершать операции в долларах США и прочих зарубежных валютах.

22 июня банк «Уралсиб» прекратил проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро, так как иностранные кредитные организации отказываются принимать данные операции. Как подчеркнули в «Уралсибе», прекращение перевода платежей никак не затронуло клиентов банка.