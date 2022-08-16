Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Швейцарский производитель шоколада Lindt окончательно покидает Россию 15:15
Британец устроил барбекю, чтобы найти потерянную собаку 15:13
Скончался британский комик и актер Дагги Браун 15:11
Киркоров выразил соболезнования умершему автору песен Цвике Пику 15:08
«Ростех» показал боевого робота на базе БМП-3 15:06
Минобороны РФ закупило тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат» 15:04
Ребенок кашлял 5 лет из-за проглоченной пластиковой игрушки 15:04
Эксперт Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе обмелением рек и аномальной... 15:04
Азиза попросила не сравнивать ее с Пугачевой 15:03
Певица Монеточка пожалела, что не может родить в России 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Юшков заявил об активной смене Россией рынков сбыта нефти

close
100%
Depositphotos

Россия стала активно и быстро менять рынки сбыта для своей нефти. Об этом «Экономике сегодня» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Практика показывает, что Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти, и в этом плане у нас все хорошо получается», — отметил Юшков.

По его словам, из этого вопроса выходит другая закономерность. В случае, если Россия что-то не успевает перенаправить, то случается дефицит на мировом рынке.

Он добавил, что весной 2022 года российские компании заработали на продаже нефти значительно больше обычного.

В начале августа главы МИД «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) решили рассмотреть возможность запрета на услуги по транспортировке российской нефти, а также меры по снижению зависимости от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть