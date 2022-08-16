Аналитик Юшков заявил об активной смене Россией рынков сбыта нефти

Россия стала активно и быстро менять рынки сбыта для своей нефти. Об этом «Экономике сегодня» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Практика показывает, что Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти, и в этом плане у нас все хорошо получается», — отметил Юшков.

По его словам, из этого вопроса выходит другая закономерность. В случае, если Россия что-то не успевает перенаправить, то случается дефицит на мировом рынке.

Он добавил, что весной 2022 года российские компании заработали на продаже нефти значительно больше обычного.

В начале августа главы МИД «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) решили рассмотреть возможность запрета на услуги по транспортировке российской нефти, а также меры по снижению зависимости от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.