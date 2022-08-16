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В Норвегии заявили о поставках Германии максимально возможных объемов газа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил на совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время мероприятия политик заявил, что Осло поставляет Берлину столько газа, сколько возможно, передавая стране максимальные объемы энергоресурса.

«Я считаю, что Норвегия поставляет весь газ в Германию, какой только может… На протяжении многих лет между Норвегией и Германией существует обширное энергетическое сотрудничество», — цитирует премьера Норвегии Общественная служба новостей.

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