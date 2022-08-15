Reuters: новый газовый сбор для немцев может обойтись до €600 в год на семью

Размер нового сбора за газ для немецких семей может быть на уровне от €400 до €600 в год. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

По данным агентства, размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться €400 в год при тарифе два цента за киловатт-час и €600 в год при тарифе в три цента.

В публикации добавили, что точный размер сбора будет известен уже 15 августа. Его должен озвучить оператор газового рынка Германии Trading Hub Europe. При этом новый сбор необходим для компенсации части затрат газовых компаний из-за серьезного подорожания энергоносителей.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны. Он также отметил, что его центральным проектом является автономия страны и независимость от импорта ископаемого топлива.