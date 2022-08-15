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Пострадавшим при терактах в Каталонии 2017 года выплатят более €7 млн компенсации

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Depositphotos

Пострадавшие в результате терактов в Каталонии в 2017 году получат компенсацию на общую сумму в €7,2 млн. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что денежные средства от испанских властей запросили 216 человек. 130 из них выплатят компенсацию из-за физического вреда или морального ущерба, который был нанесен в ходе трагических событий 2017 года.

17 августа 2017 года в центре Барселоны водитель фургона преднамеренно наехал на прохожих. После этого каталонская полиция ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, похожий на тот, который был совершен в Барселоне. Жертвами террористических атак стали 16 человек, около 140 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее Совет национальной безопасности Армении призвал не тиражировать слухи о «теракте» на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, который сгорел из-за взрыва на складе пиротехнических изделий.

В результате взрыва на рынке погибли шесть человек. Пострадали более 60 человек, еще 17 остаются пропавшими без вести.

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