В Литве предложили предприятиям перейти на «гибкий график» из-за дефицита газа

Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что переход литовских предприятий на «гибкий график» будет способствовать сокращению потребления природного газа на 15% согласно директиве Совета Европы, сообщает радио LRT.

«Было бы разумным перевести предприятия на такой график работы, чтобы в одно и то же время они не запускали свои мощности, требующие электроэнергии, немалая часть которой вырабатывается с использованием природного газа», — заявил Янулявичюс.

По его словам, это вызывает пиковые нагрузки и значительный расход газа.

Ранее Bloomberg сообщил, что Великобритания может отключить электричество в домах при нехватке газа зимой.

Согласно наихудшему сценарию, страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере примерно одной шестой от пикового спроса даже после аварийного запуска угольных электростанций.